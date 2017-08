Hyundai chce vyrábať elektromobily a konkurovať Tesle

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 17. augusta (TASR) - Hyundai Motor mení stratégiu a začne sa viac sústrediť na elektromobily. Súčasťou nových plánov je aj výroba prémiového elektromobilu, ktorým by juhokórejská automobilka konkurovala Tesle a ďalším rivalom.Hyundai pôvodne, podobne ako Toyota Motor, pokladal za budúcnosť ekologických vozidiel technológiu palivových článkov. Nárast popularity elektromobilov značky Tesla, rovnako ako vládna podpora elektrických áut v Číne, donútili juhokórejskú automobilku zmeniť stratégiu.Hyundai chce podľa nových plánov v roku 2021 uviesť na trh elektrický sedan pod svojou prémiovou značkou Genesis, pričom auto by malo na jedno nabitie prejsť 500 kilometrov (km). V 1. polroku budúceho roka by automobilka mala uviesť malé elektrické športovo-úžitkové vozidlo (SUV) s dojazdom 390 km na jedno nabitie.uviedol výkonný viceprezident automobilky Lee Kwang-guk.Sesterská automobilka Kia Motors, spoločne s ktorou je Hyundai piatym najväčším výrobcom áut na svete, takisto zmenila produkčné plány, keď do roku 2020 chce vyrábať o tri plug-in hybridy viac, než pôvodne plánovala, takže počet jej ekologických modelov dosiahne 31.Hyundai tiež potvrdil správu agentúry Reuters, že vyvíja svoju prvú platformu čisto pre elektromobily, čo automobilke umožní vyrábať viacero modelov s dlhším dojazdom.