Hyunnam SK žiada štátnu pomoc 5,9 mil. eur, vytvorí 240 miest

Spoločnosť Hyunnam SK s.r.o v Krásne nad Kysucou, ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 17. januára (TASR) - Žilinská firma Hyunnam SK, s. r. o., žiada štátnu investičnú pomoc na rozšírenie výrobných kapacít v lokalite Krásno nad Kysucou, v okrese Čadca, vo výške 5,9 milióna eur vo forme dotácie na dlhodobý hmotný majetok a úľavy na dani z príjmu. Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý by mal v stredu (18. 1.) na svojej schôdzi schváliť vládny kabinet.Realizácia investičného zámeru s oprávnenými nákladmi vo výške 16,99 milióna eur je rozložená na obdobie rokov 2016 až 2018. V priamej súvislosti s investičným zámerom vytvorí do konca roku 2018 žiadateľ 240 nových pracovných miest.Cieľom investičného zámeru je rozšírenie existujúceho podniku priemyselnej výroby zameraného na výrobu komponentov do automobilov, pričom 100 % plánovanej produkcie je určenej na export.Spoločnosť Hyunnam SK, s. r. o., Žilina zapísali do Obchodného registra SR v apríli 2014. Predmetom jej činnosti je najmä výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky. Eviduje základné imanie vo výške 5 miliónov eur.