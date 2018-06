I. Barát: Bez eura by nás finančná kríza v roku 2009 zasiahla viac

Igor Barát, archívna snímka. Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 16. júna (TASR) - Slovensko vstúpilo do eurozóny v roku 2009, v čase, keď aj Európu zasiahla globálna finančná kríza. V tom čase nám euro pomohlo. V rozhovore pre TASR to uviedol bývalý splnomocnenec vlády pre zavedenie eura Igor Barát.konštatoval Barát.Euro je na Slovensku už takmer desaťročie úspešný príbeh a pomohlo tomu, že sme sa z krajiny druhého integračného sledu na prelome storočí dostali do popredia nových členských štátov Únie.upozornil Barát.K úspechu eura pomohlo aj to, že na Slovensku je až doteraz politický a spoločenský konsenzus týkajúci sa jeho zavedenia.dodal Barát.Pred desiatimi rokmi, 17. júna 2008, Európsky parlament odhlasoval vstup Slovenska do eurozóny k 1. januáru 2009. Európsky zákonodarný zbor, ktorý mal v tejto otázke len poradný hlas, postupoval v súlade s rozhodnutím výboru pre ekonomické otázky, ktorý podporil správu maltského poslanca Davida Casu o zavedení eura na Slovensku. O tri dni neskôr Rada Európskej únie v zložení hláv štátov definitívne potvrdila prijatie Slovenska do eurozóny.