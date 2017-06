I. Dačič: Srbsko nechce vstúpiť do NATO ani do iného vojenského bloku

Ivica Dačič, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 14. júna TASR) - Srbsko nehodlá vstúpiť do NATO ani do nijakého iného vojenského bloku, vyhlásil v utorok nový srbský premiér Ivica Dačič na stretnutí s delegáciou Severoatlantickej aliancie. Srbsko sa podľa neho usiluje o politiku vojenskej neutrality, hoci spolupráca s NATO bude pokračovať podľa partnerských dohôd.Dačič tiež informoval delegáciu o európskom integračnom procese, regionálnej spolupráci, ako aj vzťahoch Srbska s Ruskom a Čínou, uvádza agentúra TASS.Rovnaký zástoj vyjadril pred nedávnym nástupom do prezidentskej funkcie aj expremiér Aleksandar Vučič. Podľa neho to je jeden z dôvodov, prečo Srbsko v uplynulom období investovalo do svojej bezpečnosti.Srbská armáda a polícia dostali nové uniformy, deväť nových vrtuľníkov, pričom do dvoch mesiacov má krajina dostať od Bieloruska približne desať kusov bojových stíhačiek typu MiG-29, ako aj dva komplety protilietadlového systému Buk.Srbskú armádu má posilniť aj 30 kusov tankov typu T-72 a rovnaký počet obrnených transportérov typu BRDM-2.Vučič však zároveň zdôraznil dôležitosť "európskej cesty" pre Srbsko. Podľa jeho predchádzajúceho vyjadrenia by vstup krajiny do NATO na jednej strane vyriešil mnoho problémov, avšak tento krok by vytvoril rozpor v spoločnosti, ktorý by trval niekoľko desaťročí. Vstup do Severoatlantickej aliancie odmieta 75 percent srbského obyvateľstva.