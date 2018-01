I.Gallo: Verejnoprávny vysielateľ by mal mať investigatívnu reláciu

Na snímke obrazové a strihacie pracovisko televízneho prenosového vozu Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) pred slávnostným krstom v Bratislave. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. januára (TASR) - Verejnoprávny vysielateľ by mal mať investigatívnu reláciu. Myslí si to predseda Rady Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Igor Gallo. Tvrdí, že svoj osobný názor už povedal aj generálnemu riaditeľovi RTVS Jaroslavovi Rezníkovi.Gallo potvrdil, že Rada RTVS bude budúci týždeň rokovať o Rezníkovom rozhodnutí zrušiť investigatívnu reláciu Reportéri. Redaktori tohto formátu s tým nesúhlasia a Rezníkovi poslali otvorený list.povedal Gallo s tým, že ak manažment urobí nejaké zásadné rozhodnutia, Rada by o tom ako orgán dohľadu mala vedieť.uviedol Gallo.Reportéri boli podľa Galla poslednou investigatívnou reláciou na slovenskom mediálnom trhu. Verejnoprávny vysielateľ podľa neho takýto formát relácie má mať.dodal s tým, že hovorí za seba a nie za celú Radu.Reportéri podľa Rezníka nezodpovedali nárokom, aké má relácia tohto typu spĺňať - témami ani ich spracovaním. Tím Reportérov sa voči týmto tvrdeniam ohradil.