I. KAŠPER: M. Kotleba robí to, čo pred tým sám kritizoval

Marián Kotleba Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 19. mája (TASR) - Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Marian Kotleba (ĽSNS) robí vo svojej funkcii to, čo pred tým sám kritizoval. Na úrad prijal svojich najbližších z rodiny alebo členov ĽSNS a aj súťaže na majetok BBSK vyhrávajú často jeho spriaznenci. Na dnešnej tlačovej konferencii to povedal jeden z kandidátov na funkciu predsedu BBSK Igor Kašper.Banskobystrický mestský poslanec Kašper predstavil aj tri dôvody, prečo by Kotleba mal skončiť vo svojej funkcii okamžite a nie až po voľbách. Tým prvým je podľa neho fakt, že na Úrade BBSK zamestnal až 21 ľudí, ktorí sú s ním úzko rodinne a stranícky prepojení.pripomenul Kašper.Druhým dôvodom je podľa jeho slov predaj auta Hyundai i25, ktoré v súťaži s tromi uchádzačmi vyhral jeden z bratov Kotlebu, a to za nižšiu ako trhovú cenu.doplnil. Ako však Kašper dodal, tento predaj sa nakoniecneudial a auto získal ďalší uchádzač v poradí.Kašper poukázal aj podľa neho na netransparentný prenájom bytu vo Zvolene, ktorý vo verejnej obchodnej súťaži, do ktorej sa prihlásil ako jediný, získal okresný predseda ĽSNS z Piešťan.Kašper na tlačovej konferencii reagoval aj na otázku, či podporí memorandum ďalšieho kandidáta na predsedu BBSK Stanislava Mičeva. Mičev vyzval ostatných kandidátov, aby sa po prieskumoch pred voľbami vzdali kandidatúry v prospech toho, kto bude mať najväčšiu podporu voličov. Túto výzvu však označil za nie najšťastnejšiu, pripustil však, že ak sa ľudia s jeho programom v konečnom dôsledku nestotožnia, zvážil by aj túto možnosť.Do týchto dní v BBSK oficiálne oznámili svoju kandidatúru na post predsedu kraja siedmi kandidáti. Sú nimi politológ, poslanec Národnej rady (NR) SR za stranu Sloboda a Solidarita a poslanec Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici Martin Klus, prednosta Mestského úradu v Brezne, právnik Martin Juhaniak, predseda Strany moderného Slovenska Milan Urbáni, konateľ súkromnej firmy, banskobystrický mestský poslanec Igor Kašper, exprimátor Banskej Bystrice Ivan Saktor, generálny riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici, historik a mestský poslanec Stanislav Mičev a banskobystrický podnikateľ Ján Lunter.Jediný, kto ešte oficiálne neoznámil svoju kandidatúru na post šéfa BBSK, ale o kom sa to predpokladá, je súčasný predseda samosprávneho kraja a poslanec NR SR za ĽSNS Marian Kotleba.