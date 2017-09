I. KAŠPER: Na šéfa BBSK ma podporuje vyše 230 primátorov a starostov

Na snímke uprostred kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Igor Kašper. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Banská Bystrica 5. septembra (TASR) – Nezávislý kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), konateľ súkromnej firmy a poslanec mestského parlamentu v Banskej Bystrici Igor Kašper zorganizoval dnes programovú konferenciu, na ktorú ho prišlo podporiť asi 70 primátorov miest a starostov obcí z celého kraja. Ako sám tvrdí, verejnú podporu mu dodnes vyjadrilo viac ako 230 primátorov a starostov, a to ešte neprešiel celý kraj.konštatoval Kašper.poznamenal Kašper.Dal si urobiť volebnú anketu a počas dvoch posledných augustových týždňov zavolali náhodným 705 ľuďom v BBSK. Na otázku: Ak by sa voľby konali tento týždeň, koho by ste volili?, 260 z nich (37 percent) odpovedalo, že by voliť nešlo, a zo zvyšných 445 ľudí 51 vyslovilo Kašperovo meno (11,46 percenta).dodal Kašper a zopakoval, že za sebou má 230 víťazov, ktorí vyhrali komunálne voľby v mestách a obciach.Z výsledkov jeho ankety vyplýva, že 21,12 percenta opýtaných by volilo Mariana Kotlebu, 20,67 percenta Jána Luntera a 11,69 percenta Stanislava Mičeva a rovnako Martina Klusa.O funkciu predsedu BBSK sa okrem Kašpera uchádzajú desiati kandidáti. Sú nimi súčasný šéf kraja Marian Kotleba (ĽSNS), politológ, poslanec Národnej rady SR za SaS a Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici Martin Klus, ktorého podporujú aj OĽaNO-NOVA, KDH a OKS, ďalej historik, generálny riaditeľ banskobystrického Múzea SNP a mestský poslanec Stanislav Mičev, podnikateľ Ján Lunter, predseda Strany moderného Slovenska Milan Urbáni, exprimátor a niekdajší prezident Konfederácie odborových zväzov Ivan Saktor, prednosta Mestského úradu v Brezne, právnik Martin Juhaniak, primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko, starosta obce Mýtna v okrese Lučenec Pavel Greksa a rómsky aktivista Vojtech Kökény z Rimavskej Soboty, ktorý kandiduje za Stranu rómskej koalície.