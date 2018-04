I. Konrad: Parkovacia politika v Bratislave by nemala byť zadarmo

Bratislavský hrad Foto: TASR/Pavol Zachar Bratislavský hrad Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 10. apríla (TASR) – Parkovacia politika by nemala byť zadarmo, pretože ide o zaberanie verejného priestoru, o ktorý sa musí mesto starať a investovať doň prostriedky. Uviedla to na utorkovom Realitnom fóre v Bratislave hlavná architektka mesta Bratislava Ingrid Konrad s tým, že toto by mohlo byť riešenie parkovania v hlavnom meste.Podobne ako pri organizovaní verejných podujatí, ako sú koncerty, ide aj v parkovacej politike o zaberanie verejného priestoru, ktoré je vždy spoplatnené. Myslí si to Konrad, pričom mesto musí do starostlivosti o tieto priestory investovať určité prostriedky. "Jednoducho nie je možné, aby niekto bezplatne takýto priestor zaberal," skonštatovala.Niektoré mestské časti podľa nej už začali pilotné projekty v tejto oblasti. "Keďže "veľká" parkovacia politika nebola schválená, začínajú vlastné piloty," dodala s tým, že všeobecne-záväzné nariadenie už prešlo väčšinou poslancov a v súčasnosti sa musí dohodnúť financovanie a schváliť doplnok štatútu mesta. "Som o tom presvedčená, že treba začať tú veľkú parkovaciu politiku," poznamenala hlavná architektka.Ako jeden z hlavných problémov uviedla aj to, že treba oslobodiť chodníky od parkovania a tiež umožniť parkovanie pre rezidentov. "Aj v centre sa má bývať a má to byť miesto príjemné pre život, ale zas na druhej strane v tom centre je veľmi intenzívne využívanie verejných priestorov, čo možno to bývanie nie vždy akceptuje," priblížila Konrad. Dodala, že prihlásený rezident by mal mať šancu nájsť si parkovacie miesto prednostne.