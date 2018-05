I. Korčok: EÚ pri tvorbe rozpočtu nemôže škrtať iba v oblasti kohézie

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Ivan Korčok, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 14. mája (TASR) - Hlavnou témou pondelňajšieho zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli bolo formovanie budúceho sedemročného rozpočtu EÚ na obdobie rokov 2021 - 2027, uviedol štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí SR Ivan Korčok. Slovenský diplomat pripomenul, že to bola prvá politická rozprava k budúcej finančnej perspektíve. Skonštatoval, že sa dá súhlasiť s názormi, žes návrhom dlhodobého rozpočtu, ktorý predložila Európska komisia.Podľa jeho slov krajiny EÚ čelia dvom veľkým výzvam, lebo odchádza Spojené kráľovstvo, veľká krajina, ktorá je silným čistým prispievateľom do eurorozpočtu, a Únia musí v rovnakom čase reagovať na nové výzvy, ako sú bezpečnosť a migrácia a odolávať zároveň globálnemu tlaku v ekonomike. To všetko sa musí odzrkadliť v novom rozpočte, ktorý nesmie rozdeliť členské krajiny EÚ.opísal situáciu Korčok.Dodal, že vyzval eurokomisára pre rozpočet Günthera Oettingera, aby už teraz, keď Európska komisia ide kalkulovať a pripravovať jednotlivé národné obálky, boli zohľadnené tieto naše výhrady.upozornil a dodal, že rokovania o budúcom rozpočte budú veľmi ťažké a náročné.