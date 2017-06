I. Korčok: Jadro Európskej únie musí ostať otvorené

Na snímke štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ Ivana Korčok pri príhovore počas prijatia predstaviteľov a zamestnancov rezortov, ktorí sa podieľali na realizácii prvého predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ u premiéra SR Roberta Fica v Bratislave 18. januára 2017. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 17. júna (TASR) - Formujúce sa jadro Európskej únie by sa nemalo stať exkluzívnym klubom niektorých krajín bez možnosti ďalšieho rozšírenia. V dnešnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to vyhlásil štátny tajomník ministerstva zahraničia Ivan Korčok.Súčasná diskusia o viacrýchlostnej EÚ je reakciou na situáciu, v ktorej sa únia ocitla za posledné desaťročie plné permanentných kríz, vysvetlil Korčok. Ďalšia integrácia v oblasti eurozóny alebo v oblasti schengenského priestoru je preto podľa neho logickou úvahou a dnes je jasné, že viaceré krajiny pôjdu týmto smerom. Slovensko z pohľadu štátneho tajomníka nesmie pri týchto vyjednávaniach chýbať.zdôraznil Korčok.S predstavou, aby bol vstup do jadra EÚ otvorený, súhlasí aj podpredseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti Martin Klus (SaS).povedal.Opozičnému poslancovi pritom prekáža, že sa nediskutuje o tom, aké môžu byť dôsledky toho, že Slovensko bude v jadre EÚ.doplnil.Podľa poslanca Európskeho parlamentu Ivana Štefanca (KDH) by záujmami Slovenska pri vyjednávaniach mala byť snaha udržať sa v eurozóne, v schengenskom priestore, pokračovanie v integrácii v oblasti Energetickej únie, bezpečnostnej únie alebo napríklad vo vytváraní spoločného digitálneho trhu.vysvetlil europoslanec.Korčok odmietol, že Slovensko nebude mať vplyv na určenie podmienok členstva v jadre EÚ.ozrejmil.uviedol s tým, že postoje opozície vníma ako deklaráciu, že Slovensko pri vyjednávacom stoje byť nechce.oplnil. Členstvo v eurozóne je podľa neho pre Slovensko výhodné, keď rastie rýchlejšie ako ostatné krajiny V4, ktoré euro neprijali.Podľa Klusa SaS nie je stranou, ktorá by Slovensko nechcela vidieť pri vyjednávacom stole o členstve v užšom jadre EÚ.vysvetlil.