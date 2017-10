I. Korčok: Jadrová dohoda s Iránom je aj otázkou vzájomnej dôvery

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Ivan Korčok Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Brusel/Luxemburg 16. októbra (TASR) - Jadrová dohoda s Iránom uzavretá v roku 2015 je tým najlepším spôsobom, ako zabezpečiť, že Irán nebude využívať jadrový program na vojenské účely. Upozornil na to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok po skončení dnešného zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné vecí v Luxemburgu.Korčok pred novinármi spresnil, že európska diplomacia má jasný odkaz, a to, že dohoda s Iránom nemá alternatívu.spresnil slovenský diplomat. Dodal, že ministri vyzývajú Spojené štáty, aby vyhodnotili všetky kroky, ktoré podnikajú, a rozhodovať sa bude v najbližších týždňoch v Kongrese.doplnil.Korčok upozornil, že EÚ rieši v súvislosti s Iránom aj iné otázky, napríklad jeho raketový program či angažovanie sa v regióne, ktoré nemožno ignorovať, ale oddeľuje ich od jadrovej dohody, ktorú napadol americký prezident Donald Trump.Zároveň uviedol, že americké pochybnosti nie sú namieste, lebo iránsky jadrový program je pod tým najprísnejším možným dozorom. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE), ktorú monitoringom poverili aj USA, osemkrát potvrdila, že Teherán svoje záväzky plní a umožňuje kontrolórom prístup na všetky požadované miesta.skonštatoval Korčok.Podľa jeho slov spochybňovanie dohody môže zahatať cestu k dosiahnutiu podobných efektívnych dohôd s inými štátmi, pretože svet je dnes, pokiaľ ide o jadrové zbrane, vo veľmi nebezpečnej situácii.zdôraznil.Korčok zároveň pripomenul, že ministri sa dnes venovali aj hodnoteniu situácie okolo jadrového a balistického programu Severnej Kórey a prijali ďalší balíček sankcií voči režimu v Pchjongjangu, nad rámec už existujúcich sankcií OSN.opísal situáciu. Dodal, že je nevyhnutné zapojiť Pchjongjang do dialógu, ktorého konečným cieľom je naplnenie príslušných rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN, a EÚ musí venovať pozornosť aj tretím krajinám, ktoré nedodržiavajú už dohodnuté sankcie OSN voči KĽDR.