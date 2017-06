I.KORČOK: Je dobré, že sa začal proces brexitu, lebo hodiny tikajú

Na snímke štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Brusel/Luxemburg/Bratislava 20. júna (TASR) - Je dobré, že proces rokovaní sa konečne rozbehol, treba mať čistý stôl a myslieť na budúce vzťahy medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Spojeným kráľovstvom. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Ivan Korčok v rámci dnešného zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Luxemburgu.Korčok s odkazom na pondelňajšie prvé kolo rokovaní o odchode Británie z EÚ označil za dobrú správu to, že sa konečne začalo s týmto procesom. Pripomenul, že je to už rok od vlaňajšieho britského referenda o brexite a časový rámec nabol stanovený Londýnom koncom marca, čiže "hodiny tikajú".opísal situáciu Korčok.Zdôraznil, že Británia má svoje vlastné záujmy v súvislosti s odchodom z EÚ a preto ocenil, že aj Briti súhlasili s tým, že najskôr treba "a pozrieť sa na to čo všetko bude znamenať ich odchod z Únie." dodal.