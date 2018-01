I. Korčok: Pred výzvami budúcnosti musíme vedieť, odkiaľ prichádzame

Na snímke štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Paríž/Bratislava 30. januára (TASR) - Výzvy budúcnosti, voľby do europarlamentu, integrácia či indexácia detských prídavkov sú témy, ktoré bude štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Ivan Korčok preberať so svojimi partnermi v utorok na rokovaniach v Paríži.Korčok navštívil Francúzsko, aby odštartoval rok spomienkových podujatí k 100. výročiu vzniku Československa. V rozhovore pre TASR uviedol, že na stretnutí s francúzskymi partnermi otvorí problematiku vnútorného trhu, pričom bude otvorene hovoriť aj o snahách Rakúska o zníženie prídavkov na deti žijúce v zahraničí.zdôraznil s tým, že to nie je problém vnútorného trhu len jedného členského štátu.Bude s nimi diskutovať o krízach, ktorými si prešla EÚ za posledné desaťročie, a opatreniach, ktoré je potrebné prijať, aby sa takýmto situáciám predchádzalo. Plánuje prezentovať aj pozitívny a otvorený postoj Slovenska k ďalšej integrácii.Hovoriť sa bude aj o nadchádzajúcich voľbách do europarlamentu, ktoré budú poznačené odchodom Británie z EÚ. Slovensko podľa štátneho tajomníka chce poukázať na možnosť znížiť počet poslancov v Európskom parlamente. V prípade, že by sa takáto alternatíva nepresadila,vyhlásil Korčok.Spolu s českým štátnym tajomníkom Alešom Chmelařom a delegovanou ministerkou pre európske záležitosti Francúzskej republiky Nathalie Loiseauovou bude rokovať o aktuálnych európskych agendách.Za vrchol dňa zástupca rezortu diplomacie považuje slávnostný koncert k 100. výročiu vzniku Československa a 25. výročiu nadviazania diplomatických vzťahov medzi Slovenskom a Českou republikou a Francúzskom.vyzdvihol a spresnil, že slávnostný večer sa uskutoční na pôde historického sídla Československej národnej rady, hlavného orgánu zahraničného odboja, na čele ktorého stáli Tomáš Garrigue Masaryk, Milan Rastislav Štefánik a Edvard Beneš.uzavrel Korčok.