I. Korčok si nevie predstaviť, že by SR povinne prijímala migrantov

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Ivan Korčok. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 6. februára (TASR) - Ak bude nový azylový systém obsahovať záväzok prijímať migrantov, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok si nevie prestaviť, že by ho Slovensko mohlo podporiť. Povedal to na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave po stretnutí s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom.Maďarský minister dodal, že krajiny V4 majú v tejto otázke jednotný názor. Zdôraznil, že Maďarsko si neželá byť krajinou migrantov a prisťahovalcov, preto "na každý návrh, ktorý by obsahoval kvóty, odpovieme nie".Podľa Korčoka systém dočasných kvót, ktorý v roku 2015 schválila Rada EÚ kvalifikovanou väčšinou, v praxi nefunguje a doteraz preň čelíme hlbokým politickým škodám a rozporom. Preto "v tejto chvíli nie je dôležité posielať si odkazy, kto ako bude hlasovať, ale sústrediť sa na to, aby sme našli kompromis".Korčok a Szijjártó hovorili aj o "vynikajúcich" bilaterálnych vzťahoch, západnom Balkáne a energetickej bezpečnosti.