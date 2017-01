I. MACEJKOVÁ: Počet sudcov ÚS SR by sa mal zvýšiť zo zákona na 15

Ivetta Macejková Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 3. januára (TASR) – Predsedníčka Ústavného súdu (ÚS) SR Ivetta Macejková plánuje začiatkom tohto roku osloviť ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú v súvislosti s možnou zmenou zákona o ÚS. Podľa Macejkovej by bolo potrebné pre ÚS zvýšiť počet sudcov z 13 na 15 a znížiť počet jeho právomocí.ÚS už dávnejšie pripravil materiál, ktorý môže slúžiť ako základ pre novú právnu úpravu v tomto smere. Ministerke spravodlivosti plánuje Macejková ponúknuť v danej veci spoluprácu." uviedla šéfka ÚS pre TASR.Podľa Macejkovej by navrhované zmeny zodpovedali vyťaženosti ÚS vzhľadom na veľké množstvo podávaných sťažností a návrhov, ako aj veľký počet právomocí v porovnaní s ústavnými súdmi v zahraničí.V novom roku by Macejková rada využila v tomto smere aj celospoločenskú diskusiu, ktorú vyvolala problematika vymenovania sudcov ÚS, ako aj rozhodnutie prezidenta SR Andreja Kisku nevymenovať troch sudcov ÚS z kandidátov schválených parlamentom.