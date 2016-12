I. MATOVIČ: Cestou boli predčasné voľby, priniesli by iný výsledok

Igor Matovič, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 28. decembra (TASR) - Riešením situácie po marcových parlamentných voľbách mali byť predčasné voľby. V bilančnom rozhovore pre TASR to povedal líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič, podľa ktorého bolo chybou nevypočuť prorocké slová bývalej premiérky Ivety Radičovej, ktorá volala po takomto postupe.myslí si Matovič.Jeho hnutie by predčasné voľby podporilo aj v súčasnosti, na druhej strane si Matovič myslí, že koalícia Smer-SD, SNS a Most-Híd vydrží celé funkčné obdobie.odkázal.Matovič priznáva, že volebný výsledok OĽaNO-NOVA na úrovni 11,02 percenta bol neočakávaný.myslí si.Šéf Obyčajných ešte počas volebnej noci povedal, že jediným jeho cieľom je, aby nebol Smer-SD vo vláde. Aj preto priznáva sklamanie.povedal Matovič.Zároveň však tvrdí, že pre vznik stredopravej koalície nemohol urobiť viac.priznal.To, že by musel vládnuť aj s Borisom Kollárom (Sme rodina), na ktorého sa po voľbách objavili viaceré kompromitujúce materiály, Matovič okomentoval tým, žedodal.