I. Matovič: D. Saková kopíruje model zázračného biznisu T. Druckera

Na archívnej snímke Igor Matovič. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. mája (TASR) - Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) kopíruje prípad Tomáša Druckera. Tvrdí to líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič, ktorý na stredajšej tlačovej konferencii upozornil na prípad kúpy nebytových priestorov v centre Bratislavy.Podľa Matoviča ich Saková spolu so svojím bývalým manželom prostredníctvom rodinnej firmy Komec nadobudla za podozrivo nízku cenu.upozornil Matovič.Nízka cena podľa neho nesúvisí so žiadnou podnikateľskou šikovnosťou, ale vidí v tom spojitosť s faktom, že Sakovej manžel loboval v minulosti pri tendri na nákup trolejbusov pre Dopravný podnik Bratislava (DPB) za spoločnosť vlastniacu obchodný komplex, ktorého súčasťou sú priestory nadobudnuté manželmi Sakovcami.Matovič tiež upozornil, že Saková ako výlučná vlastníčka týchto priestorov ich predáva za 2580 eur/m2, celkovo za 821.000 eur. Podľa Matoviča sa preto v jej prípade opakuje ten istý model podozrivého obchodu, ktorý naznačil pri Druckerovi v spojitosti s kúpou pozemkov v Trnave a okolí. Sakovú vyzval na odovzdanie zisku z predaja na charitu.