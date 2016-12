I. MATOVIČ: Do politiky som prišiel kydať, nie sa hrať na slušňáka

Na archívnej snímke poslanec a šéf hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 31. decembra (TASR) - Líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič neprišiel do politiky, aby sa hral na slušňáka, ale prišiel kydať. Priznal to v koncoročnom rozhovore pre TASR s tým, že keď chcete vykydať hnoj, musí niekto zobrať do ruky aj vidly, lebo s hadicou v ruke to nepôjde.Matovič totiž nedávno povedal, že ho predseda SaS Richard Sulík využíva na špinavú prácu, kým on chodí v oblečku a kravate.povedal.Šéf Obyčajných tvrdí, že povedať v parlamente predsedovi Mostu-Híd Bélovi Bugárovi, že sa nehanbil okradnúť o pol milióna eur svoju vlastnú rodinu pri kšefte s pozemkami pod R7, nie je šírenie zloby.zdôraznil.Matovič aktuálne čelí kauze, po ktorej môže prísť o poslanecký post. Po voľbách sa totiž prišlo na to, že podobne ako v minulom volebnom období opäť nemal na istý čas pozastavenú živnosť a keďže ide o opakované pochybenie, hrozí mu strata mandátu.odkázal.Líder OĽaNO-NOVA na druhej strane tvrdí, že ak koalícia naberie odvahu a dá o jeho vylúčení z NR SR hlasovať, počíta, "že sa s radosťou k zlepencu pripojí Marian Kotleba (ĽSNS) aj Boris Kollár (Sme rodina)". Na vylúčenie poslanca je totiž potrebných minimálne 90 hlasov, čo sama koalícia nemá.Kollár pre TASR povedal, že podľa jeho mienky Matovič vylúčený nebude.konštatoval. Verdikt súdu bude mať vplyv aj na jeho hlasovanie.dodal Kollár.