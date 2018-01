I. Matovič: Je mi ľúto, že M. Lajčák nebude kandidovať za prezidenta

Na snímke predseda hnutia OľaNO Igor Matovič. Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 24. januára (TASR) - Lídrovi OĽaNO Igorovi Matovičovi je ľúto, že minister zahraničia Miroslav Lajčák (nom. Smeru-SD), ktorý šéfuje Valnému zhromaždeniu OSN, nebude v roku 2019 kandidovať za prezidenta SR. Povedal to na tlačovej konferencii v Národnej rade SR.uviedol Matovič v reakcii na Lajčákovo rozhodnutie.Lajčák má rešpekt k úradu prezidenta a rovnako si váži každého, kto súkromne alebo verejne vyslovil názor, že by práve on nemusel byť zlým kandidátom na túto funkciu. Nad kandidatúrou však podľa vlastných slov nikdy neuvažoval a chce sa venovať zahraničnej politike.Matovič nepovedal, koho by mohla opozícia postaviť do prezidenstkých volieb. Nedávno pre TASR uviedol, že nejaké rokovania už prebiehajú. OĽaNO má podľa neho troch ľudí, ktorí prejavili záujem o podporu v prípadnej kandidatúre. Má ísť o verejne známe osoby. O menách hovoriť nechce, usiluje sa o spoločný postup opozície.