I. MATOVIČ: Ľudia členstvo v stranách nechcú, náš formát bude voľnejší

Na snímke poslanec NR SR A Igor Matovič (OĽaNO-NOVA). Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. januára (TASR) - Hnutie OĽaNO-NOVA napokon svoje členstvo neotvorí. Líder Obyčajných Igor Matovič totiž v rozhovore pre TASR povedal, že ľudia v súčasnosti nechcú byť členmi strán.Ešte v marci krátko po parlamentných voľbách Matovič vyhlásil, že chce otvoriť členstvo a stať sa širokým ľudovým hnutím. Zdôraznil, že OĽaNO-NOVA nikdy nebude štandardnou stranou, ale chce, aby sa straníkom mohol stať ktokoľvek, kto chce. Nedávno rétoriku upravil. Už nehovorí o členoch, ale o akýchsi registrovaných sympatizantoch." avizoval Matovič.Opozičný poslanec tiež po voľbách povedal, že platí pozvanie pre hnutie NOVA Daniela Lipšica a Zmenu zdola Jána Budaja na zlúčenie sa s OĽaNO. Zatiaľ k tomu nedošlo. "" uzavrel Matovič.Hnutie OĽaNO má od začiatku len štyroch zakladajúcich členov. Okrem Matoviča je to jeho bratranec a poslanec Národnej rady (NR) SR Jozef Viskupič a poslanci Erika Jurinová a Martin Fecko. Pred parlamentnými voľbami pribralo OĽaNO na svoju kandidátku zástupcov NOVA a ich názvy sa na účely volieb zlúčili.Nízky počet členov OĽaNO dlhodobo kritizuje predseda NR SR Andrej Danko (SNS). Tvrdí, že funguje ako rodinná firma, v ktorej o miliónoch eur od štátu rozhoduje len štvorica ľudí. Matovič to odmieta a opakovane reaguje tým, že o peniazoch vždy hlasujú všetci členovia poslaneckého klubu. Tí to opakovane potvrdili.