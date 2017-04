I. Matovič mal použiť svoju matku, aby si znížil základ dane

Na snímke opozičný poslanec a predseda hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 20. apríla (TASR) - Poslanec Národnej rady SR a líder hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič použil podľa vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) svoju matku Máriu, aby si znížil základ dane. Informuje o tom dnes denník Plus jeden deň.Odvoláva sa na uznesenie o zastavení trestného stíhania vedeného pre prečin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie spoločnosti regionPress. Denník pripomína, že trestné stíhanie bolo zastavené, lebo skutok je už premlčaný.Matovič si v roku 2004 vyúčtoval výdavky za používanie auta v hodnote takmer 63.000 eur. Podľa uznesenia daňový úrad Matovičovej firme výdavky neuznal, keďže Matovič nepredložil žiadne podklady.Líder OĽaNO-NOVA dôvodil tým, že doklady o nákupe pohonných hmôt nemôže predložiť, lebo auto používala jeho matka a tá mu účty nedala. Matovič podľa denníka dodatočne doplnil potvrdenie, že auto mala používať jeho matka, šoféroval on a matka bola spolujazdcom.Daňový úrad pri kontrole v roku 2008 konštatoval, že cestovné príkazy na Máriu Matovičovú boli vystavené účelovo. Vyšetrovateľ to preveril. Z uznesenia vyplýva, že Matovič najazdil za rok celkovo 223.043 kilometrov pracovných ciest, ale v čase preverovania malo vozidlo najazdených 210.202 kilometrov.Počas preverovania sa podľa vyšetrovateľa "nezistili možné podozrenia manipulácie s ukazovateľom najazdených kilometrov". Auto bolo v roku 2014 predané. Podľa údajov z STK malo najazdených 201.000 kilometrov.Matovič ešte minulý týždeň hovoril, že informácia o inom stave tachometra je pre neho nová.uviedol vtedy podľa denníka.