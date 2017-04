I. MATOVIČ obvinil A. DANKA, že prikázal otvárať listy poslancov

Na archívnej snímke zľava poslanci Igor Matovič a Veronika Remišová (obaja OĽaNO-NOVA). Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 25. apríla (TASR) - Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) prikázal zamestnancom parlamentnej podateľne, aby otvárali listy adresované poslancom v prípade, že ich posiela anonym alebo fyzická osoba. Ak v liste nájdu vulgarizmy či dehonestujúci obsah, majú príkaz korešpondenciu poslancovi neodovzdať, tri mesiace archivovať a potom skartovať. Na dnešnej tlačovej konferencii to oznámil líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič.Obyčajní chcú teraz koordinovať postup so zvyškom opozície s cieľom zvolať mimoriadnu schôdzu na Dankovo odvolanie. Zároveň podávajú trestné oznámenie pre porušenie listového tajomstva.Matovič novinárom poskytol rozhodnutie vedúceho Kancelárie NR SR Daniela Guspana zo 7. apríla 2017, ktoré obsahuje spomínané pokyny pre pracovníkov podateľne. Líder OĽaNO-NOVA tvrdí, že Guspanovi to prikázal priamo Danko.Matovič ukázal niekoľko listov od občanov či anonymov, ktoré predstavitelia jeho hnutia dostali v priebehu apríla. Viaceré z nich obsahujú konkrétne protikorupčné podnety či žiadosti o pomoc, pričom všetky boli otvorené s vysvetlením, že sa tak stalo z bezpečnostných dôvodov. Až potom ich dostali adresáti.zdôraznil Matovič.Podľa jeho slov o Guspanovom príkaze poslanci vopred informovaní neboli a zistili to až vtedy, keď sa im do rúk dostala otvorená pošta.dodal.Poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA) označila za neprijateľné, aby listy adresované opozičným poslancom čítali podriadení Danka.povedala s tým, že ide o pošliapavanie súkromia a dôstojnosti ľudí, ktorí sa obracajú na svojich volených zástupcov. Remišová Dankovi odkázala, že ak má česť, z funkcie odstúpi a všetkým odosielateľom listov sa ospravedlní.Ján Budaj (OĽaNO-NOVA) upozornil, že v tomto štáte sa môžu čítať len listy adresované väzňom vo výkone trestu.konštatoval.