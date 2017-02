I. MATOVIČ : Pozostalí nemajú nič proti zverejneniu fotky babičky

Na snímke líder hnutia OĽANO-NOVA Igor Matovič. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 16. februára (TASR) - Pozostalí po babičke, ktorú hnutie OĽaNO-NOVA používalo ako ilustračný príklad vdovy postihnutej zvýšenými cenami energií, nemajú proti takémuto postupu Obyčajných nič. Na dnešnej tlačovej konferencii to vyhlásil líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič, ktorý dnes ráno telefonoval so synom ženy z Moravy, ktorá zomrela v roku 2013.Na skutočnosť, že nejde o konkrétneho občana SR, ktorému boli vystavené vysoké faktúry, upozornil v stredu (15.2.) premiér Robert Fico (Smer-SD). Tvrdil, že opozícia bez problémov zneužila na vnútropolitický zápas fotku cudzej štátnej občianky, ktorá už nie je medzi nami. "" povedal v stredu Fico.Matovič dnes upozornil, že všetko je inak." reprodukoval priebeh telefonátu Matovič.Podľa syna to bola práve vláda SR, ktorá situáciu využila. Matovičovi tiež syn údajne povedal, že sa mu nemusí ospravedlňovať. "Zároveň uviedol, že nám bez váhania dáva súhlas na použitie fotky. Poprial nám, nech to dobre dopadne a nech urobíme na Slovensku poriadok," povedal Matovič.Líder OĽaNO-NOVA na základe nových skutočností tvrdí, že nie on, ale premiér sa prejavil ako cynická hyena. "dodal Matovič.