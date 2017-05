I. MATOVIČ: Pri zámene pozemkov prišiel štát o milión eur

Na snímke opozičný poslanec a predseda hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 3. mája (TASR) – Ministerstvo vnútra (MV) SR na čele s Robertom Kaliňákom (Smer-SD) uzavrelo nevýhodnú zámennú zmluvu, pri ktorej mal štát prísť približne o milión eur. Na dnešnej tlačovej konferencii o tom informovali poslanci Národnej rady (NR) SR za OĽaNO-NOVA Igor Matovič a Veronika Remišová.Podľa poslancov, ktorí sa odvolávali aj na informácie týždenníka Plus 7 dní, bola zámenná zmluva podpísaná v decembri minulého roka. MV SR malo zameniť dva pozemky v lukratívnych lokalitách Bratislavy za štyri byty na Vietnamskej ulici v hlavnom meste.povedal Matovič.Podľa MV SR v článku Plus 7 dní odzneli hrubo zavádzajúce informácie týkajúce sa zámeny nehnuteľností zrealizovanej ministerstvom vnútra.napísal rezort vnútra vo svojom stanovisku.Podľa rezortu vnútra došlo k zámene na základe znaleckých posudkov znalcov vysúťažených cez elektronické trhovisko, pričom spoločnosť Ivanská cesta, s. r. o., ako rozdiel musela MV SR doplatiť sumu 70.980 eur.MV SR zamieňalo nehnuteľnosť na Rajskej ulici v centre mesta o výmere 217 štvorcových metrov bez parkovacích možností. Na pozemku stojí budova, ktorá má byť staticky narušená. Druhý pozemok v mestskej časti Nové Mesto mal rozlohu 2000 štvorcových metrov. Na tomto pozemku stojí stavba Bistro Štadión, ktorá nebola vlastníctvom ministerstva vnútra a na pozemku mala tvoriť ťarchu.Podľa výpisu z obchodného registra na internete spoločníkom vo firme Ivanská cesta, s. r. o., je Zuzana Kurucová, podľa týždenníka Plus 7 dní ide o manželku starostu bratislavskej mestskej časti Vrakuňa.