I.Matovič: Ukázal som v pléne len prílohu návrhu na odvolanie premiéra

Igor Matovič Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 14. februára (TASR) - Líder hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič je presvedčený, že počas mimoriadnej schôdze rokovací poriadok parlamentu neporušil. Tvrdí, že počas odvolávania premiéra Roberta Fica (Smer-SD) nepoužil vizuálnu pomôcku, ale oficiálnu prílohu návrhu na Ficove odvolanie.upozornil Matovič. Tvrdí, že dôvodová správa na odvolanie premiéra má 19 strán a materiál, ktorý ukazoval v pléne, je jej súčasťou.zdôvodnil svoje správanie Matovič.Upozornil tiež na to, že túto prílohu mali všetci poslanci rozdanú na stoloch v laviciach.pýtal sa Matovič.Zároveň je presvedčený, že neporušil rokovací poriadok tak, ako tvrdí predseda parlamentu Andrej Danko (SNS), ktorý prerušil rokovanie mimoriadnej schôdze.načrtol Matovič, ako bude pravdepodobne postupovať vo štvrtok (16.2.), keď bude schôdza venovaná odvolávaniu premiéra pokračovať opäť.Opozičný poslanec hnutia Sme rodina Milan Krajniak je z aktuálnej situácie podľa vlastných slov absolútne znechutený. Matovič ako predkladateľ vniesol podľa neho do rokovacej sály obrázky a dobre vedel, že za to bude potrestaný.zdôraznil Krajniak. Buď sa podľa neho robí divadlo, alebo sa chcú predložiť nejaké argumenty.Opozičná strana SaS reagovala, že klub poslancov strany je pripravený rokovať odborne auviedla strana v dnešnom stanovisku. Liberáli sú tak pripravení vo štvrtok na pokračovaní mimoriadnej schôdze ďalej pokračovať v konštruktívnej diskusii.dodala SaS.Podľa poslanca vládneho Smeru-SD Dušana Jarjabka sa predseda parlamentu zachoval správne.dodal. Opísal, že aj na grémiu sa viedla veľká debata o tom, čo vlastne je príloha predloženého návrhu. Rozhodnutie predsedu parlamentu však podľa neho schválili koaliční poslanci.dodal Jarjabek.Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD), ktorý bol tiež na schôdzi prítomný, zhodnotil, že v danej situácii sa asi nikto necítil príjemne.priblížil. Celkovo by tak podľa neho bolo dobré, keby existovala väčšia veľkorysosť a slušnosť, predovšetkým aj v Národnej rade.