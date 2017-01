I. MATOVIČ: Z členských krajín EÚ Slováci pracujú najviac v nedeľu

Na archívnej snímke poslanec a šéf hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. januára (TASR) - Slováci pracujú z členských krajín EÚ najviac v nedeľu. Najmenej pracujú v nedeľu Poliaci. Uviedli to dnes na tlačovej konferencii opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR za OĽaNO-NOVA Igor Matovič a Anna Verešová. Podľa Matoviča Zákonník práce v SR neprikazuje zamestnávateľom platiť príplatky za prácu v sobotu a v nedeľu." priblížil. Štát by podľa neho toto opatrenie nestálo nič, z vyšších príjmov zamestnancov by naopak získal.Podľa Verešovej v niektorých prevádzkach majú zamestnanci takéto víkendové príplatky, ale v mnohých nie.podčiarkla.Nie je podľa nej výnimkou, že žene v strednom veku, ktorá chodí do práce v sobotu aj v nedeľu, zamestnávateľ nedáva žiaden príplatok za prácu počas víkendu.dodala Verešová.