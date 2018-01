I. Matovič: Zvyšujeme náskok pred ostatnými stranami v zastúpení žien

Na snímke predseda hnutia OľaNO Igor Matovič. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. januára (TASR) - Opozičné hnutie OĽaNO počnúc utorkom zvyšuje svoj náskok pred ostatnými politickými stranami z hľadiska zastúpenia žien v poslaneckom klube. Na tlačovej konferencii to vyhlásil líder OĽaNO Igor Matovič na margo nastúpenia Natálie Milanovej a Eleny Červeňákovej ako náhradníčok do parlamentu.povedal Matovič.Nastúpenie náhradníčok za exposlancov Jozefa Viskupiča a Eriku Jurinovú, ktorí sa vzdali mandátov po tom, ako boli zvolení za predsedov vyšších územných celkov, označil Matovič za potvrdenie dvoch pilierov OĽaNO.poznamenal.Matovič je zároveň rád, že 40.000 sestier bude mať konečne v parlamente priame zastúpenie v podobe Červeňákovej. Ako sestra sa teda bude prioritne venovať zdravotníctvu, vyštudovaná učiteľka dejepisu a slovenského jazyka Milanová kultúre a školstvu.uistila Čeveňáková, ktorá chce byť tlmočníkom požiadaviek pacientov a sestier.Milanová uviedla, že história je jej srdcovka a jej filozofiou je urobiť všetko pre to, aby si ju obľúbili a porozumeli jej už deti.informovala.Nová poslankyňa Milanová bude o niekoľko týždňov rodiť.dodala.