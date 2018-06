I. Nesrovnal: Bratislava nepotrebuje experimenty, ale vytrvalú prácu

Na snímke súčasný primátor hl. mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal oznámil svoju opätovnú kandidatúru na post primátora v nadchádzajúcich komunálnych voľbách. V Bratislave 25. júna 2018. Foto: TASR - Michal Svítok Na snímke súčasný primátor hl. mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal oznámil svoju opätovnú kandidatúru na post primátora v nadchádzajúcich komunálnych voľbách. V Bratislave 25. júna 2018. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 25. júna (TASR) – Bratislava patrí a bude i naďalej patriť Bratislavčanom. Primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal to prisľúbil pri pondelkovom ohlásení svojej kandidatúry, ktorou sa bude uchádzať o predĺženie svojho mandátu na ďalšie volebné obdobie. "Aj naďalej budem garantovať, že Bratislavu nevydáme politickým stranám a ich centrálam, ani finančným skupinám, ale ani rojkom, ktorí včera prišli na to, že existuje komunálna politika," vyhlásil na pondelkovom brífingu.Mesto podľa jeho slov nepotrebuje experimenty, ale systematickú, vytrvalú a koncepčnú prácu, umožňujúcu pokračovať v zmene, ktorá podľa jeho slov v predchádzajúcich štyroch rokoch skokovo zmenila Bratislavu k lepšiemu vo všetkých kľúčových oblastiach. "Rozhýbali sme desaťročia neriešené problémy, podarili sa projekty v oblasti dopravnej infraštruktúry, skvalitnili sme mestskú hromadnú dopravu, realizujeme najväčšiu opravu komunikácií, implementujeme smart riešenia, mesto sme dostali do najlepšej finančnej kondície v histórii," vyrátaval Nesrovnal.Priznal, že nie všetko je ideálne a pri budovaní modernej európskej metropoly je pred mestom naďalej veľa práce. "Mám však víziu a zámery, ktoré chcem dokončiť," zdôraznil Nesrovnal, pričom spomenul ambíciu predĺžiť električky do okrajových štvrtí hlavného mesta, opraviť všetky bratislavské radiály a ich spojnice, zaviesť parkovaciu politiku a budovať spolu so samosprávnym krajom záchytné parkoviská, ale aj zabezpečiť efektívnu ochranu lesov v okolí Bratislavy a rozvíjať programy v oblasti sociálnych služieb a kultúry. "S tým všetkým sa uchádzam o dôveru Bratislavčanov s vedomím, že len spolu môžeme dosiahnuť želaný výsledok," deklaroval.Uistil, že nechce viesť konfrontačnú predvolebnú kampaň. „Nebudem sa púšťať do osobných útokov a hádok," uviedol. "Verím, že na konci sa ľudia aj tak spoľahnú na to, čo vidia, na reálne výsledky," povedal na brífingu, na ktorý prišiel v spoločnosti svojich najbližších.Kandidovať bude ako nezávislý, predpokladá, že na kampaň minie približne 200.000 eur.Kandidatúru na primátora Bratislavy v tohtoročných komunálnych voľbách zatiaľ ohlásili architekt a hudobník Matúš Vallo, ďalej starosta bratislavských Vajnôr Ján Mrva, ktorý má podporu opozičných OĽaNO, SaS a Sme rodina. Kresťanskodemokratické hnutie postaví vo voľbách ako kandidátku na bratislavskú primátorku Caroline Líškovú. Kandidatúru na primátora hlavného mesta ohlásil aj bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, ktorý kandiduje ako nezávislý. Primátorom Bratislavy chce byť aj predseda mimoparlamentnej strany NAJ Viktor Béreš.Komunálne voľby 2018 sa budú konať 3. alebo 10. novembra.