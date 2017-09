I.NESROVNAL:Most SNP je v poriadku, nie je dôvod na hysterické reakcie

Na snímke most SNP v Bratislave. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. septembra (TASR) – Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal nevidí dôvod na hysterické reakcie v prípade zrekonštruovanej vozovky na Moste SNP. Reaguje tak na nespokojnosť niektorých vodičov i cestujúcich verejnou dopravou s kvalitou odvedenej práce. Táto kritika sa objavila na sociálnej sieti i v médiách aj počas rekonštrukcie.Nesrovnal tvrdí, že Most SNP je v poriadku. V rámci obnovy vozovky však musela byť použitá špecifická technológia, ktorá sa nepoužíva na iných komunikáciách.vysvetlil primátor.Magistrát spresnil, že povrch vozovky je z liateho asfaltu, pričom ide o špeciálny asfalt, ktorý zabezpečuje ochranu oceľovej mostovky. Nakoľko je vodonepriepustný, je potrebné ho po umiestnení na komunikáciu "zdrsniť" kamenivom. "podotklo mesto.Na mostovku sa používa podľa samosprávy iný typ asfaltu, takisto iná forma opravy.deklaruje samospráva s tým, že všetky práce na oprave vozovky Mosta SNP sa realizovali podľa navrhnutého technologického postupu a plánovaného harmonogramu.Primátor poznamenal, že na opravu mosta po celý čas dozeral autorský aj stavebný dozor.podotkol Nesrovnal.Opravu vo výške 1,5 milióna eur realizovala rakúska spoločnosť Swietelsky-Slovakia. Prebiehala od 3. júla do 31. augusta. Najprv sa opravovali vonkajšie jazdné pruhy a následne vnútorné. Doprava bola počas celej opravy obmedzená len čiastočne, most bol prejazdný v každom smere. Obdobie rekonštrukcie bolo vybrané zámerne, vychádzalo z nižšej frekvencie dopravy v prázdninovom období.