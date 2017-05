I. NESROVNAL: Stratenú pamätnú tabuľu na Starý most osadíme

Na snímke Starý most. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 10. mája (TASR) - Hlavné mesto vyhovie výzve premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a osadí na novopostavený Starý most v Bratislave pamätnú tabuľu, ktorá by pripomínala, že ten predošlý postavili na prelome rokov 1945 a 1946 vojaci Červenej armády.povedal pre TASR primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.Primátor tvrdí, že by si nikdy nedovolil ignorovať akúkoľvek časť dejín Bratislavy a už vôbec nie z ideologických dôvodov.priblížil Nesrovnal. Spolu s odborníkmi chce teraz hlavné mesto nájsť vhodné riešenie. Primátor bude rád, ak pamätá tabuľa maršala Koneva bude súčasťou prehliadky celej histórie Starého mosta.Predseda vlády v utorok (9.5.) počas pietneho aktu spojeného s kladením vencov pri príležitosti 72. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom pri pamätníku na Slavíne v Bratislave vyzval predstaviteľov hlavného mesta, aby umiestnili na novopostavený Starý most pamätnú tabuľu. Tá by pripomínala, že ten predošlý postavili na prelome rokov 1945 a 1946 vojaci Červenej armády. Tabuľu ukradli pri rekonštrukcii mosta, skončila v zberných surovinách, odkiaľ ju priniesli na Úrad vlády SR.zdôvodnil Fico. "Aj to je prejav úcty k tomu, čo sa udialo v roku 1945," povedal o vrátení tabule na Starý most.