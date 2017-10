I. NESROVNAL: Verím, že pre BSK bude Bratislava dôležitý partner

Na snímke primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Foto: FOTO TASR - Dano Veselský Foto: FOTO TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. októbra (TASR) – Nech Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vníma Bratislavu ako dôležitého partnera. V súvislosti s voľbami do VÚC si to v relácii Hlavné mesto spravodajskej televízie Tablet.TV zaželal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.I on je zvedavý na to, aké kroky urobí vedenie BSK v prospech zlepšenia dopravnej situácie, ktorá má výrazný dosah na život v Bratislave. Nesrovnal v tejto súvislosti však pripomína i ambivalentné kroky viacerých kandidátov na poslanca či dokonca predsedu samosprávneho kraja, ktorí sú zároveň poslancami hlavného mesta.poznamenal primátor.Osobne je presvedčený, že vzhľadom na limity, s ktorými sa Bratislava borí v súčasnom administratívno-územnom členení i kompetenčnom rozdelení, je potrebné sa zaoberať aj modernizáciou samosprávy a otázkou, čo s krajmi do budúcnosti. Pripomenul v tejto súvislosti, že podmienky pre život, ktoré mestá a metropolitné regióny môžu svojim obyvateľom ponúknuť, závisia od efektívnosti a rýchlosti riešenia problémov.zdôraznil.Zopakoval, že jeho cieľom ostáva úsilie vrátiť Bratislave význam kraja, ktorý mala až do politicky motivovanej zmeny v 90. rokoch.