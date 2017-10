I. Saktor, V. Kökény a M. Kantor sa vzdali kandidatúry

Na snímke Ivan Saktor . Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 25. októbra (TASR) – Traja kandidáti na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), Ivan Saktor (nezávislý), Vojtech Kökény (Strana rómskej koalície) a Michal Kantor (Strana zelených Slovenska) sa v utorok večer v priamom prenose diskusnej relácie RTVS, venovanej novembrovým voľbám do vyšších územných celkov, nečakane vzdali svojej kandidatúry. Každý v prospech iného.konštatoval vo vysielaní RTVS Saktor.Zdôraznil, že Smer-SD a koalícia rozhodla, že bude jednokolová voľba a v Banskej Bystrici práve koalícia a médiá spravili druhé kolo pred prvým. Vyzývali kandidátov, ktorí, aby sa vzdali v prospech iného. Saktor tiež poznamenal, že on osobne Jána Luntera voliť nebude. Prekážajú mu ľudia, ktorými sa obklopil.vyhlásil zasa v závere živej televíznej diskusie Kökény.zdôvodnil v diskusii RTVS Kantor.Dodal, že každý, kto ho pozná, vie, že sa nevzdáva, ale "v tomto prípade som to musel urobiť z dôvodu zmeny volebného systému".V BBSK tak aktuálne na post predsedu kraja kandiduje: Marian Kotleba (ĽSNS), Ján Lunter (nezávislý), Martin Juhaniak (nezávislý), Igor Kašper (nezávislý), Milan Urbáni (SMS), Pavel Greksa (nezávislý), Alena Pivovarčiová (Nový Parlament), Miroslav Gálik (Národ a spravodlivosť), Jozef Sásik (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku) a Zdenek Očovan (Politická strana NAJ).