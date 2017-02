I. Simicskó: Do roku 2026 chceme mať rozhodujúcu armádu tohto regiónu

Ilustračná snímka Foto: Ilustračné foto: TASR/Ladislav Vallach Foto: Ilustračné foto: TASR/Ladislav Vallach

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 14. februára (TASR) - Cieľom maďarského ministerstva obrany je dosiahnuť, aby do roku 2026 boli maďarské ozbrojené sily jednou z rozhodujúcich armád tohto regiónu, vyhlásil dnes v Budapešti šéf rezortu obrany István Simicskó.Podľa agentúry MTI na porade velenia armády vo výročnom prejave Simicskó povedal, že súčasné posilňovanie maďarskej ekonomiky umožní ucelený rozvoj bojových síl armády, aký v uplynulých 25 rokoch nemá obdobu.zdôraznil minister.Významnou súčasťou programu rozvoja pod názvom Zrínyi 2026 bude modernizácia letectva vrátane vrtuľníkového parku. Pritom v tomto armádnom programe bude podľa Simicskóa vytvorený priestor aj na to, aby sa do obrany vlasti zapojil každý dobrovoľník.uzavrel minister obrany.Prezident János Áder, ako vrchný veliteľ ozbrojených síl, pripomenul, že sa zmenili výzvy.povedal najvyšší predstaviteľ štátu.Podľa jeho slov od septembra 2015 slúžilo pri južných hraniciach 15.495 profesionálnych vojakov, dobrovoľných záloh i príslušníkov armády vo výslužbe. V súčasnosti stráži hranice vyše 6000 vojakov.Áder podčiarkol, že cieľom je dosiahnuť, aby na maďarské územie vstupovali cudzinci iba kontrolovane.dodal maďarský prezident