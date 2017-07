I. Štefanec: Andrej Danko má obhajovať záujmy Slovenska, nie Ruska

Na archívnej snímke eurposlanec Ivan Štefanec. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 2. júla (TASR) - Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) by si mal podľa poslanca Európskeho parlamentu Ivana Štefanca (KDH, EĽS) urobiť jasno v tom, či chce obhajovať záujmy Slovenska, alebo Ruska. Uvádza to v reakcii na dnešné Dankove vyjadrenia v diskusnej relácii TA3 V politike.skonštatoval Štefanec.Ako tvrdí, nie je pravdou, že Slovensko Rusko potrebuje. Slovensko potrebuje podľa Štefanca hlavne to, aby bol v Európe mier a aby sa Európska únia rozvíjala a prosperovala.Danko v dnešnej diskusnej relácii TA3 V politike uviedol, že Slovensko je povinné spolupracovať s Ruskou federáciou a mať s ňou vynikajúce vzťahy, pretože je na ňu odkázané vo viacerých oblastiach.skonštatoval Danko. Predseda parlamentu rešpektuje to, čo Európska únia hovorí vo vzťahu k Ruskej federácii. Na druhej strane chce poukázať, že sú lídri, ktorí napriek všetkým sankciám Rusko naďalej navštevujú.vysvetlil Danko. Rusov považuje vo veľa oblastiach za priateľov, ktorí dokážu pomôcť.