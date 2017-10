I. Štefanec: Migrácia sa dá riešiť len spoločným európskym postupom

Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 22. októbra (TASR) – Problém migrácie sa dá riešiť len spoločným európskym postupom, lepšou ochranou hraníc, reformou azylového systému a rovnakými pravidlami, ale pri zachovaní kompetencií národných štátov o rozhodovaní koho prijať. V nedeľňajšej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedol europoslanec Ivan Štefanec (KDH, EĽS).Potrebné je podľa neho riešiť problém tam, kde vzniká. Príčinu migrácie preto vníma v krajinách, ktoré nie sú na dostatočne vysokej úrovni.poznamenal.Poslanec Európskeho parlamentu Boris Zala (S&D) uviedol, že sa ešte nenašla alternatíva spoločnej európskej azylovej politiky. Všetko sa totiž naďalej rieši v prvých štátoch, do ktorých migrant príde.podotkol. Kvóty sú podľa neho jediným mechanizmom, ktorý je zavedený, ale funguje veľmi pomaly. Pozitívne vníma kroky v rámci problému migrácie v oblasti ochrany vonkajších hraníc EÚ, kde sa zvýšili na tento účel finančné prostriedky.Podpredseda zahraničného parlamentného výboru a zároveň podpredseda SNS Jaroslav Paška upozornil, že EÚ je pre rozvojové krajiny v Afrike či Ázii už desaťročia najväčším donorom. V tomto smere ale vidí obrovské rezervy. Financie do týchto krajín musia byť podľa Pašku spojené s konkrétnymi výsledkamipovedal.Zala tvrdí, že financie sa v týchto krajinách nestrácajú, problémom sú však korupční diktátori.podotkol.