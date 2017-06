I. ŠTEFANEC: Únia by si mala stanoviť jasné pravidlá obchodu s Čínou

Na archívnej snímke eurposlanec Ivan Štefanec. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Brusel 1. júna (TASR) – Európska únia (EÚ) by si mala stanoviť jasné pravidlá obchodu s Čínou a kontrolovať ich dodržiavanie, vyhlásil pred začiatkom summitu EÚ - Čína v Bruseli slovenský europoslanec Ivan Štefanec. Najväčšia pozornosť na summite je ale zameraná na záväzky plynúce z parížskej klimatickej dohody, ktorá zatienila zložité obchodné vzťahy medzi Úniou a Čínou. USA pohrozili, že od dohody odstúpia.uviedol pre TASR Štefanec.Čína je druhým najväčším obchodným partnerom Únie a snaží sa Brusel presvedčiť, aby jej udelil status trhovej ekonomiky. Únia to ale zatiaľ odmieta.V apríli Európska komisia rozhodla o uvalení antidumpingových ciel na oceľové platne dovážané z Číny. K rozhodnutiu pristúpila na základe šetrenia, ktoré ukázalo, že Čína dovážala tieto výrobky z ocele do EÚ pod cenu. EÚ v súčasnosti uplatňuje 41 ochranných obchodných opatrení upravujúcich podmienky dovozu výrobkov z ocele z tretích štátov. Z toho 18 opatrení sa týka výrobkov dovážaných z Číny.Názorovo bližšie majú EÚ a Čína v otázke globálneho otepľovania. Počas dvojdňového summitu v Bruseli, ktorý sa začne dnes, sa očakáva potvrdenie spoločného záväzku dodržiavať záväzky vyplývajúce z parížskej klimatickej dohody.Slovenský europoslanec zastáva názor, že v prípade odstúpenia USA od tejto dohody by mala Únia "klásť ešte väčší dôraz na environmentálne otázky." Prezident USA Donald Trump avizoval, že dnes o 21.00 h SELČ oznámi, či Washington odstúpi od parížskej klimatickej dohody, alebo nie.