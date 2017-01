I.ŠVEJNA:Konečne sa našla politická vôľa riešiť problém starodôchodcov

Ivan Švejna Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 27. januára (TASR) - Okrem starodôchodcov by sa mali dôchodky zvyšovať aj socialistickým dôchodcom. Potvrdil to na dnešnom stretnutí s novinármi štátny tajomník rezortu práce Ivan Švejna (Most-Híd). Dôchodcom z čias socializmu by mali stúpnuť penzie podľa predbežných informácií o 25,50 eura.Z vyše 100.000 starodôchodcov išlo do dôchodku do 30. septembra 1988 približne 13.000 ľudí a od októbra 1988 približne 88.000 ľudí. Časti starodôchodcov, ktorí išli do dôchodku do 30. septembra 1988 a ich starobný dôchodok bol priznaný z upraveného priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2333 slovenských korún (pozn. TASR, konverzný kurz bol 30,1260 SKK/EUR), by sa mal dôchodok zvýšiť o 25,50 eura.potvrdil Švejna s tým, že paušálne im chce vláda pridať z toho dôvodu, že je ťažké nájsť o tejto skupine dôchodcov informácie.Dôchodky sa budú zvyšovať aj dôchodcom, ktorí išli do penzie pred 1. januárom 2004. Zmeny sa majú dotknúť priznaných dôchodkov do konca roka 2003, ktoré sú nižšie ako dôchodky, ktoré boli penzistom priznané pri rovnakých zárobkoch a rovnako odpracovaných rokoch podľa nového zákona platného od 1. januára 2004. "vysvetlil Švejna.Novela zákona, ktorá má starodôchodcom priniesť zmeny, by mala byť podľa jeho očakávaní v lete v tomto roku. "Iupozornil Švejna.Právna norma by mala nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2018. Reálne by však mali chodiť seniorom rozhodnutia o zvýšení dôchodku až do konca októbra 2018. Zvýšenie od začiatku budúceho roka by im však už malo byť priznané.Tieto opatrenia budú mať vplyv aj na štátny rozpočet, vláda preto bude musieť nájsť zdroje na ich financovanie. Ako vyčíslil Švejna, v roku 2018 by mal dosah predstavovať 50 miliónov eur, v roku 2019 by mal byť v sume 47 miliónov eur a v roku 2020 by mal predstavovať 45 miliónov eur.