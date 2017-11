IAAF zavedie od budúceho roka svetový rebríček

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 3. novembra (TASR) - Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF) zavedie od budúceho roka oficiálny svetový rebríček, ktorý bude slúžiť ako vstupné kritérium pred veľkými podujatiami ako sú MS 2019 či OH 2020.IAAF oznámila v piatok, že sa dohodla na spolupráci so spoločnosťou Elite Ltd All Athletics ponúkajúcou databázové služby, ktorá sa postará o zriadenie svetového atletického renkingu. Detaily budú známe v prvom kvartáli budúceho roka. Podľa IAAF pozíciu športovca v rebríčku určí počet získaných bodov. Tie môže nazbierať za výkony a umiestnenia na jednotlivých podujatiach, pričom záležať bude na ich význame v celosvetovom atletickom kalendári.citovala agentúra DPA prezidenta IAAF Sebastiana Coea.Spustenie rebríčka je súčasť reformného procesu IAAF, ktorý odštartoval Coe po svojom nástupe do funkcie v roku 2015.