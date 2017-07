IAS: Zníženie financovania výskumu HIV môže ohroziť boj s vírusom

Ilustračné foto. Foto: Hivpomoc.sk Foto: Hivpomoc.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 24. júla (TASR) - Prípadné zníženie finančných príspevkov USA na výskum HIV môže ohroziť boj s týmto vírusom. Prezidentka Medzinárodnej spoločnosti AIDS (IAS) Linda-Gail Bekkerová to povedala v nedeľu pri príležitosti otvorenia medzinárodnej konferencie IAS v Paríži za účasti vyše 6000 odborníkov z oblasti zdravotníctva.IAS zverejnila tiež v nedeľu vyhlásenie, podľa ktorého výskum tohto vírusu ohrozuje krátenie zdrojov. Spoločnosť zároveň vyzvala na ďalšie investície do tejto oblasti. Na výskum vírusu HIV prispievajú podľa IAS najväčším podielom práve Spojené štáty.Poraziť vírus HIV spôsobujúci ochorenie AIDS sa podľa varovania odborníkov bez riadneho výskumu nikdy nepodarí. Uvádza sa to v takzvanom parížskom vyhlásení, z ktorého citovala agentúra DPA.Spoločný program OSN pre HIV/AIDS (UNAIDS) pred konferenciou potvrdil pozitívny vývoj v boji s HIV. Liek pomáhajúci zvládať vírus sa už používa pri liečbe viac než polovice z celkovo 36,7 milióna osôb globálne nakazených HIV.