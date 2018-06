IATA: Zisk svetových aerolínií by mal tento rok klesnúť o 12 percent

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sydney 4. júna (TASR) - Zisk svetových aerolínií by mal byť tento rok pravdepodobne o 12 % nižší, než sa pôvodne očakávalo. Namiesto vyše 38 miliárd USD predpokladaných pred šiestimi mesiacmi sa najnovšie očakáva úhrnný zisk aerolínií necelých 34 miliárd USD. Uviedlo to v pondelok Medzinárodné združenie leteckých dopravcov (IATA). Ako hlavný dôvod uviedlo zvýšené náklady na pohonné látky, zároveň však varovalo pred ďalšími rizikami, najmä pred geopolitickým napätím.IATA, ktoré zastupuje okolo 280 leteckých spoločností, uviedlo, že svetové aerolínie by tento rok mali zaznamenať celkový zisk 33,8 miliardy USD (28,97 miliardy eur). V decembri minulého roka ešte zverejnilo odhad na úrovni 38,4 miliardy USD. Na druhej strane, výnos na cestujúceho by mal v roku 2018 vzrásť o 3,2 %, čo predstavuje prvý rast od roku 2011. Prispieva k tomu lepšia ekonomická situácia vo svete, ktorá zvyšuje dopyt po leteckej doprave.povedal šéf IATA Alexandre de Juniac. Dodal, že hlavným dôvodom zhoršenia prognózy zisku aerolínií sú vyššie ceny ropy. IATA predpokladá, že priemerná cena ropy dosiahne tento rok 70 USD za barel (159 litrov). V minulom roku to bolo 54,90 USD/barel, pričom odhad IATA na tento rok pôvodne predstavoval 60 USD/barel.De Juniac uviedol, že očakávaný zisk predstavuje vyše 4 % z predpokladanej úrovne tržieb. Tie by mali podľa IATA dosiahnuť okolo 750 miliárd USD. Ako povedal šéf IATA pre agentúru Reuters, nie je to vysoké číslo a kapacita leteckej dopravy ustáť väčšie šoky je obmedzená.V tejto súvislosti upozornil na riziká v podobe protekcionizmu.povedal de Juniac.(1 EUR = 1,1669 USD)