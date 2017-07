Iba 14-ročná Thitikulová je historicky najmladšia víťazka turnaja LET

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Pattaya 10. júla (TASR) - Iba 14-ročná thajská golfová amatérka Atthaya Thitikulová vyhrala turnaj na domácom ihrisku v Pattayi a stala sa historicky najmladšou víťazkou podujatia Ladies European Tour (LET). Prekonala rekord Novozélanďanky Lydie Koovej, ktorá triumfovala na New Zealand Open 2013 vo veku 15 rokov, 9 mesiacov a 17 dní.Thitikulová v nedeľu zvíťazila presne vo veku 14 rokov, 4 mesiace a 19 dní. Thajská školáčka vo Phoenix Country Clube dokonale zaskočila favoritky, triumfovala s náskokom dvoch rán pred Mexičankou Anou Menendezovou. Keďže má Thitikulová amatérsky status, nemá nárok na víťaznú prémiu 45.000 eur. Tú získa druhá Mexičanka.citovala agentúra AP mladučkú víťazku, ktorá už má za sebou aj štart v prestížnom americkom seriáli LPGA. Niektoré turnaje LET sa konajú mimo Európy.