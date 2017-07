Iberia a Air France zrušili pre voľby lety do Venezuely

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 30. júla (TASR) - Európske letecké spoločnosti Iberia a Air France v sobotu (29.7.) oznámili, že zastavujú všetky lety do Venezuely pred dnešnými kontroverznými voľbami.Venezuelou už štyri mesiace otriasajú protivládne protesty, pri ktorých zahynulo viac ako 100 ľudí a tisíce ďalších utrpeli zranenia alebo boli zadržaní. Protesty zhoršujú hospodársku krízu v krajine. Opozícia aj svetoví lídri vyzvali prezidenta Nicolasa Madura, aby zrušil dnešné voľby.Španielska letecká spoločnosť Iberia zrušila lety naplánované na dnes z Madridu do Caracasu a v krátkom ozname uviedla, že ich obnoví najskôr 2. augusta. Francúzske aerolínie Air France zrušili lety do a z Venezuely v rovnaké dni.Ďalších 10 leteckých spoločnosti vrátane nemeckej Lufthansy a talianskej Alitalie úplne prestali ponúkať lety do Venezuely.Voľby do ústavodarného zhromaždenia, ktorého úlohou bude prepracovať venezuelskú ústavu z roku 1999, opozícia bojkotuje, takže všetkých 5500 kandidátov na obsadenie 545 kresiel sú podporovatelia vlády. Úspešnosť hlasovania bude vyjadrená účasťou. Opozícia preto vyzýva občanov, aby nešli hlasovať. Socialistická vláda zase nabáda k účasti aj tak, že hrozí štátnym zamestnancom stratou pracovných miest a sociálnych výhod.Milióny Venezuelčanov hlasovali v symbolickom referende proti plánom prezidenta Madura na prepracovanie ústavy. Konanie referenda schválil opozíciou ovládaný parlament, ale vláda ho označila za nelegitímne.