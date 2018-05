IBM a Red Hat spájajú sily, aby urýchlili prechod na hybridný cloud

Nová dohoda umožňuje zákazníkom IBM a Red Hat nasledujúce aktivity:



Maximalizovať investície do svojich súčasnej technológie a prostredníctvom prepojených platforiem IBM Cloud Private a Red Hat OpenShift ju ľahšie presunúť do hybridného cloudu.



Budovať a využívať aplikácie v kontajneroch na jednej integrovanej kontajnerovej platforme IBM Cloud Private a získať úplný prehľad o všetkých firemných dátach.



Vývojári budú môcť vyvíjať, modernizovať a využívať aplikácie rýchlejšie ako kedykoľvek predtým, a pritom sa budú môcť vďaka platformám IBM Cloud Private a Red Hat OpenShift Container opierať o cloudové služby IBM, ako je napríklad umelá inteligencia (AI), internet vecí (IoT) a Blockchain.



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Spolupráca nadväzuje na nedávne rozhodnutie IBM uviesť úplne novú verziu svojho softvérového portfólia s kontajnermi, kam patria systémy WebSphere, MQ a Db2. Kontajnerové technológie sa rýchlo stávajú bezpečným a spoľahlivým spôsobom, ako presúvať aplikácie medzi rôznymi IT štruktúrami. Z existujúcich dátových centier do verejného cloudu a naopak. Kontajnerový softvér IBM ideálne dopĺňa rozsáhle portfólio spoločnosti Red Hat, ktorá obsahuje firemné infraštruktúrne riešenia pre cloud i hybridný cloud. Spojením týchto dvoch systémov sa klientom otvára priama cesta k prechodu na hybridný cloud.Výhody tejto rozšírenej spolupráce už sú k dispozícii pre zákazníkov, pretože firmy s príslušným predplatným od Red Hat môžu v súčasnosti využívať svoje predplatné pre Red Hat OpenShift Container aj v IBM Cloude, a to prostredníctvom riešenia Red Hat Cloud Access. Spoločnosti budú tiež poskytovať spoločné konzultačné služby a pomoc pri zavádzaní nových systémov prostredníctvom služieb IBM Garage a Red Hat Consulting.„Toto prevratné partnerstvo medzi spoločnosťami IBM a Red Hat prináša zákazníkom viac možností výberu a vyššiu flexibilitu. Máme rovnakú víziu v oblasti využívania kontajnerovej architektúry v hybridnom cloude, čo umožňuje miliónom podnikov, od bánk cez letecké spoločnosti až po štátne úrady, získať prístup k špičkovej technológii obidvoch firiem, pričom si nemusia vyberať medzi verejným a súkromným cloudom," hovorí Arvind Krishna, Senior viceprezident pre IBM Hybrid Cloud.