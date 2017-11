IBM a UBS spolupracujú s bankami na otvorenej obchodnej platforme na báze Blockchain

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Bank of Montreal, CaixaBank, Commerzbank a Erste Group sa pripojili k iniciatíve, ktorá vznikla v roku 2016 zo strany spoločností UBS a IBM. Tie sa snažia o vytvorenie novej celosvetovej obchodnej platformy na báze technológie Blockchain. Táto nová platforma pod názvom Batavia je navrhnutá tak, aby umožnila otvorený prístup organizácií všetkých veľkostí po celom svete. Jej cieľom je podporovať financovanie obchodu pre transakcie vo všetkých režimoch obchodu, bez ohľadu na to, či je tovar prepravovaný leteckou, pozemnou alebo námornou dopravou.Platforma Batavia nadväzuje na úsilie iniciované spoločnosťami UBS a IBM, ktorej cieľom je vyvinúť riešenie postavené na platforme IBM Blockchain, ktorá je poháňaná riešením Hyperledger Fabric. Vývoj prebieha v spolupráci s piatimi bankami a IBM. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby pre nich bola platforma čo najflexibilnejšia, intuitívnejšia a mohla byť komerčne využitá. Spoločnosť Batavia sa začiatkom roku 2018 zameria na pilotné transakcie sieťových zákazníkov, aby mohla byť platforma dostatočne otestovaná.Táto nová, globálna obchodno-finančná platforma podporuje transparentnejšie a nákladovo efektívnejšie transakcie a pomôže organizáciám ľahšie vytvárať celosvetové obchodné siete s mnohými účastníkmi. Batavia umožní účastníkom transakcií náhľad na priebeh dodávky od jej odoslania zo skladu, nakladanie do lietadla alebo lode a doručenie do preberajúceho prístavu. Súčasne umožní automatické uvoľňovanie platieb za jednotlivé časti prebiehajúceho dopravného procesu.Platforma pomôže prepojiť účastníkov obchodnej siete, čo prispeje k premene celosvetového obchodu. Otvorená povaha platformy, ktorá podporuje široké zapojenie mnohých bánk, dodávateľov a regulátorov, pomôže tiež k otvoreniu nových obchodných koridorov, uvedeniu nových hráčov na trh a zrýchleniu procesov, ktoré boli až doteraz časovo náročné a nákladné. Batavia tiež odstráni nutnosť spracovania dokumentov a ich porovnávanie. Kupujúci, predávajúci a ich banky umožniatak môžu realizovať transakcie s vysokým stupňom efektívnosti a transparentnosti.Blockchain umožňuje väčšiu mieru transparentnosti prostredníctvom digitalizácie zmlúv, ktoré sa zavádzajú do trvalého a nezmeneného adresára. K nemu majú prístup všetci účastníci daných obchodných transakcií. Stav kontraktu je až do jeho splnenia automaticky aktualizovaný pomocou údajov zo senzorov internetových vecí, alebo na základe užívateľských vstupov. Batavia zabezpečuje integritu dát pri ich výmene, šetrí užívateľom čas a znižuje náklady. Minimalizuje potrebu overovania údajov tretími stranami a znižuje potenciál výskytu chýb alebo neoprávnených zásahov."V priebehu implementácie riešenia Blockchain u stoviek klientov sa financovanie celosvetového obchodu ukázalo ako jedna z oblastí, ktorá najviac vyžaduje inováciu," uviedol Fabio Keller, projektový manažér spoločnosti IBM. "Vytváranie rozsáhlych celosvetových multimodálnych sietí prinášajúcich do každej etapy procesu transparentnosť a dôveru z Batavie robí platformu s veľkým potenciálom na premenu spôsobu obchodovania medzi spoločnosťami po celom svete."