IBM Blockchain overí pravosť šperkov a diamantov

Podľa niektorých odhadov štúdie Consumer Goods Forum prichádza globálna ekonomika na falšovaných výrobkoch až o 250 miliárd dolárov ročne. Rovnaká štúdia tiež uvádza, že ročné náklady poisťovní spojené s podvodmi dosahujú iba na šperkárskom trhu až 2,5 miliardy dolárov. Aj preto zástupcovia firiem obchodujúcich s diamantmi a šperkami hľadajú nové spôsoby, ako tieto materiály sledovať vo všetkých fázach dodávateľského reťazca - od bane na cenné kovy až k predajcovi.Dodávateľský reťazec, po ktorom sa diamanty, šperky a zlato pohybujú, je v súčasnosti natoľko zložitý, že je veľmi ťažké dohľadať pôvod jednotlivých kusov. Vyššia transparentnosť by mohla všetkým stranám, vrátane spotrebiteľov, zabezpečiť prehľad o tom, kadiaľ sa šperky pohybujú a odkiaľ pochádzajú. Tým bude zaručená ich kvalita a pravosť.Blockchain prináša predajcom jednoduchší a bezpečnejší spôsob, ako tieto transakcie efektívne spravovať. V transparentnom zdieľanom systéme sa vytvára trvalý reťazec záznamov o uskutočnených transakciách, vďaka ktorému môže ktorákoľvek zo strán tovar kdekoľvek na svete presne a rýchlo dohľadať. Preto je blockchain stále častejšie využívaný na overovanie pravosti výrobkov. Prieskum spoločnosti IBV medzi 203 firmami z oblasti spotrebného tovaru zistil, že 18% všetkých firiem v tomto odbore už blockchain používa. Podľa respondentov priniesol blockchain najväčšiu zmenu v oblasti bezpečnosti a pravosti výrobkov.Združenie popredných firiem na trhu so zlatom a diamantmi nedávno oznámilo spustenie prvej medziodborovej iniciatívy využívajúcej blockchain na vysledovanie pôvodu hotových kusov šperkov. Firmy Asahi Refining (rafinácia drahých kovov), Helzberg Diamonds (americký predajca šperkov), LeachGarner (dodávateľ drahých kovov), The Richline Group (svetový výrobca šperkov) a UL (nezávislá kontrola vykonávaná treťou stranou) spúšťa iniciatívu TrustChain, ktorá bude založená na platforme IBM Blockchain a pobeží v cloude IBM.Iniciatíva TrustChain sleduje a overuje pravosť diamantov a drahých kovov naprieč všetkými fázami dodávateľského reťazca. Vďaka spolupráci s IBM teraz na jednej platforme zaisťuje digitálne overenie, kontrolu fyzického výrobku aj procesu výroby a dohľad tretej strany. Iniciatíva už takto v blockchainovej sieti zabezpečila stopercentné sledovanie šiestich modelov diamantových a zlatých zásnubných prsteňov. Zapojenie všetkých dôležitých strán zapojených do výroby šperkov, od banských spoločností cez výrobcu a veľkoobchodných dodávateľov až po predajcu, do jednej platformy prináša lepšiu záruku kvality a pravosti výrobkov.