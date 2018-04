IBM dosiahol v 1. štvrťrok nárast tržieb, už druhý kvartál po sebe

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 18. apríla (TASR) - Americký technologický gigant International Business Machines (IBM) vykázal za 1. štvrťrok 2018 nárast tržieb, už druhý kvartál po sebe, a väčší, ako mu predpovedali analytici. Aj zisk spoločnosti prekonal odhady Wall Street.Konkrétne, tržby IBM sa za tri mesiace do konca marca 2018 zvýšili o 5 % na 19,07 miliardy USD (15,43 miliardy eur) z 18,16 miliardy USD v rovnakom období minulého roka 2017. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, pritom očakávali tržby 18,82 miliardy USD.Zisk IBM po očistení od jednorazových položiek a prepočítaní na akciu v období január-marec 2018 vzrástol na 2,45 USD z 2,35 USD/akcia vlani, zatiaľ čo analytici počítali so ziskom 2,41 USD na akciu.Koncern však vo svojom vyhlásení opätovne potvrdil svoju predchádzajúcu prognózu zisku bez jednorazových položiek za celý rok vo výške minimálne 13,80 USD na akciu, kým analytici očakávajú zisk 13,83 USD/akcia.Najväčšia divízia technologických a cloudových služieb v uplynulom kvartáli zvýšila tržby o 15 % na 8,63 miliardy USD, čo je viac ako 8,28 miliardy USD, ktoré jej predpovedala Wall Street.IBM dúfa, že bude pokračovať v raste. Táto kľúčová divízia sa podieľala 49 % na obrate koncernu v poslednom štvrťroku 2017.V 2. štvrťroku 2018 analytici predpovedajú IBM upravený zisk 3,05 USD na akciu a tržby 19,9 miliardy USD.(1 EUR = 1,2357 USD)