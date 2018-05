IBM na čele iniciatívy na využitie cloudu, dát, umelej inteligencie a blockchainu

Vývojári sa môžu už dnes registrovať na CallforCode.org



PARÍŽ, BRATISLAVA 28. mája (WBN/PR) - Spoločnosť IBM oznámila spustenie celosvetovej iniciatívy Call for Code. Iniciatíva určená pre partnerov spoločnosti IBM si kladie za cieľ prepojiť vývojárov z radov firiem, univerzít a akademických inštitúcií, ako aj startupov tak, aby sa zapojili do riešenia jedného z najpálčivejších spoločenských problémov dneška: ako sa pripraviť a reagovať na dopady prírodných katastrof.Vo svojom prejave na konferencii VivaTech v Paríži vyzvala prezidentka spoločnosti IBM Ginni Rometty predstaviteľov technologického sektora, aby sa podieľali na tvorbe lepšej budúcnosti pre obyvateľov Zeme.Spoločnosť IBM investuje v nasledujúcich piatich rokov do tejto iniciatívy svoje technológie a 30 miliónov dolárov. Iniciatíva Call for Code má prepojiť vývojárov z celého sveta s cieľom umožniť im využiť na riešenie tejto kľúčovej otázky umelú inteligenciou, blockchain, cloud a internet vecí. Najlepšie návrhy sa potom budú realizovať aj v skutočnosti.„V IBM využívame technológie ako je umelá inteligencia, blockchain, internet vecí a cloud, aby sme vyriešili najväčšie výzvy, pred ktorými stoja podnikatelia" povedala prezidentka IBM Ginni Rometty. „V rámci iniciatívy Call for Code by som chcela vyzvať všetkých vývojárov, aby sa k nám pripojili a využili tieto špičkové technológie, aby pomohli ľuďom, jednotlivým komunitám a celej spoločnosti," dodala.„V oblasti ochrany ľudských práv a budovania lepšej spoločnosti môžeme naplni využiť silu technológií. Prvý ročník iniciatívy Call for Code je zameraný na podporu pre obete katastrof, a je vynikajúcou príležitosťou zistiť, akú úlohu môžu zohrávať technológie pri riešení potrieb najzraniteľnejších komunít ako aj tých, ktorí by sa mohli v dôsledku humanitárnej krízy dopustiť porušovania ľudských práv," povedal Laurent Sauveur, šéf externej komunikácie z Úradu pre ľudské práva OSN.Call for Code tiež podporuje Americký červený kríž, ktorý hľadá nové spôsoby, ako podporiť obete katastrof. Rok 2017 bol jedným z najhorších z hľadiska prírodných katastrof. Zem zasiahli ničivé požiare, povodne, zemetrasenia a viaceré búrky.Iniciatíva Call for Code podporuje vývojárov, aby vytvárali nové aplikácie, ktoré znížia ohrozenie populácie napríklad tak, že umožnia predvídať blížiace sa hrozby, zaviesť preventívne opatrenia a celkovú schopnosť komunít uviesť rozvrátené zdravotníctvo a školstvo po katastrofe späť do funkčného stavu.Vývojári môžu napríklad vyvinúť aplikáciu, ktorá upozorní lekárnikov na to, že podľa predpovede počasia sa blíži nejaká pohroma, a mali by zvýšiť zásoby antibiotík, inzulínu, vody a očkovacích látok alebo umožní využívať optickú detekciu na zhodnotenie dopadov seizmickej činnosti a zrýchlenie vyriešenia škodlivých udalostí, aby obnova zasiahnutého miesta prebehla čo najrýchlejšie.Tridsaťmiliónová investícia spoločnosti IBM pokryje pre vývojárov, ktorí sa rozhodnú zapojiť do iniciatívy Call for Code, prístup k vývojárskym nástrojom, technológiám, voľne prístupným zdrojovým kódom a školeniam s odborníkmi. Víťazný tím získa finančnú odmenu a bude mať prístup k dlhodobej podpore, ktorá pomôže zrealizovať ich myšlienku z prototypu do reálneho sveta vďaka partnerstvu spoločnosti IBM a nadácie Linux.Vďaka programu Corporate Service Corps, v rámci ktorého vyrážajú odborníci z IBM do znevýhodnených lokalít po celom svete riešiť lokálne problémy pomocou moderných technológií, sa víťazný nápad dostane veľmi rýchlo z vývojárskeho laboratória do reálneho sveta. Členovia víťazného tímu Call for Code budú tiež prizvaný k jednej zo skupín programu Corporate Service Corps a svoje riešenie budú môcť aplikovať, s prispením odborníkov zo spoločnosti IBM, v prospech lokálnej komunity, ktorá ho bude môcť využiť.IBM je zakladateľom iniciatívy Call for Code, ktorá bola vytvorená Davidom Clarkom, celosvetovo známym tvorcom verejnoprospešných aktivít. David Clark pri svojich verejnoprospešných aktivitách spolupracuje s poprednými humanitárnymi organizáciami, ako aj význačnými osobnosťami ako je princ Muhammad Ali, Organizácia Spojených Národov, Amnesty International a Centrum Anny Frankovej.„Cieľom celosvetovej iniciatívy Call for Code je zvýšiť status vývojárov v spoločnosti, pretože zohrávajú kritickú úlohu pri rozvoji inovácií, ktorú môžu významne meniť k lepšiemu, ako aj zachraňovať životy,“ poznamenal David Clarke, vedúci predstaviteľ organizácie David Clarke Cause.Spoločnosť IBM usporiada vo viac ako desiatich mestách na celom svete, ako napríklad v Berlíne, Amsterdame, Bangalore, Dillí, Dubaji, Londýne, New Zorku, San Franciscu, Sao Paule, Tel Avive a ďalších mestách interaktívne vzdelávacie akcie a hackathony, s cieľom oboznámiť verejnosť so súťažou Call for Code.