IBM v treťom kvartáli prekonal očakávania

New York 18. októbra (TASR) - Americký technologický gigant International Business Machines (IBM) dosiahol v 3. štvrťroku lepšie výsledky, ako mu predpovedali analytici. Koncern síce zaznamenal pokles tržieb, už 22. kvartál po sebe, ale rastúce príjmy nových divízií, ako sú cloudy a divízia bezpečnostných služieb, signalizujú, že je na najlepšej ceste k oživeniu a obnoveniu rastu tržieb.IBM sa sústredil na cloudy, cybersecurity a analýzu údajov, alebo to, čo spoločnosť nazýva "strategickými imperatívmi", aby nahradil spomaľovanie príjmov svojich starších divízií hardvéru a softvéru.Príjmy koncernu z týchto nových odvetví, ktoré sa podieľajú približne 46 % na jeho celkovom obrate, sa v 3. štvrťroku zvýšili o 11 % na 8,8 miliardy USD (7,48 miliardy eur).Príjmy z tzv. kognitívnych riešení, ktoré zahŕňajú superpočítač Watson, vzrástli takmer o 4 % na 4,4 miliardy USD (po pokles o 2,5 % v predchádzajúcom štvrťroku).Celkové tržby IBM za tri mesiace do konca septembra 2017 klesli o 0,4 % na 19,15 miliardy USD z 19,22 miliardy USD pred rokom. Analytici však očakávali, že sa znížia viac, na 18,6 miliardy USD.Čistý zisk spoločnosti sa v 3. štvrťroku znížil na 2,73 miliardy USD, čo predstavuje 2,92 USD na akciu, z 2,85 miliardy USD alebo 2,98 USD/akcia v 3. kvartáli 2016.Po očistení od jednorazových položiek dosiahol IBM zisk 3,30 USD na akciu a prekonal odhady analytikov, ktorí mu predpovedali zisk 3,28 USD na akciu.IBM očakáva v 4. štvrťroku tržby v pásme od 22 miliárd USD do 22,1 miliardy USD, čo predstavuje nárast približne o 1,4 %.(1 EUR = 1,1759 USD)