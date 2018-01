IBM vedie v patentoch už 25 rokov za sebou

Systém strojového učenia, ktorý je navrhnutý tak, aby podľa potreby zmenil kontrolu nad riadením medzi autonómnym vozidlom a vodičom, ako napríklad v prípade núdze.



Metódu využívajúcu technológiu blockchainu na zníženie počtu krokov, ktoré sa týkajú zúčtovania transakcií medzi viacerými obchodnými stranami, dokonca aj tých, ktoré nie sú dôveryhodné a môžu inak vyžadovať zapojenie zúčtovacieho strediska tretej strany.



Techniku, ktorá automaticky zvýši ochranu zabezpečenia mobilného zariadenia, keď zistí, že zariadenie je umiestnené ďaleko od svojho vlastníka a je pravdepodobné, že je pod kontrolou niekoho iného.



Vývojári spoločnosti IBM získali v roku 2017 rekordný počet 9 043 patentov, čo znamená, že spoločnosť IBM vedie v počte zaregistrovaných patentov už 25 rokov za sebou, s počtom viac ako 100 000 patentov. Nové patenty boli udelené rôznorodým tímom viac ako 8 500 výskumných pracovníkov, inžinierov, vedcov a dizajnérov IBM v 47 rôznych štátoch USA a 47 krajinách sveta.„Za posledných 25 rokov spoločnosť IBM zmenila spôsob fungovania sveta vďaka vynálezom, ktoré sú veľmi dôležité pre dnešnú modernú výpočtovú techniku," uviedla predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka spoločnosti IBM Ginni Rometty. „Dnes predstvauje takmer polovica našich patentov zásadný pokrok v oblasti umelej inteligencie, cloudu, kybernetickej bezpečnosti, blockchainu a kvantovej výpočtovej techniky - a všetky sú zamerané na pomoc našim klientom pri vytváraní inteligentnejších podnikov."Vzhľadom na to, že čoraz viac firiem prenáša svoje podnikové systémy do cloudu, vynálezcovia spoločnosti IBM získali v roku 2017 viac ako 1 900 cloudových patentov, vrátane patentu pre systém, ktorý využíva neštruktúrované údaje o svetových alebo miestnych udalostiach na predpovedanie potrieb cloudových zdrojov. Systém dokáže monitorovať zdroje údajov - vrátane spravodajských kanálov, sieťových štatistík, správ o počasí a sociálnych sietí - s cieľom predpovedať, kde a ako by sa mali cloudové zdroje prideľovať na uspokojenie dopytu.Ďalšia sada inovácií pomáha riešiť jeden z aktuálnych limitov umelej inteligencie: nedostatok personalizácie, ktorý môže byť prekážkou pri komunikácii umelej inteligencie s ľuďmi. Medzi 1400 patentmi v oblasti priemyslu a umelej inteligencie, ktoré IBM vynálezcovia získali v roku 2017, je tiež patent na systém, ktorý môže pomôcť umelej inteligencii analyzovať a reflektovať rečové vzorce užívateľa na zlepšenie komunikácie medzi umelou inteligenciou a ľuďmi.Vynálezcovia IBM tiež získali 1 200 patentov v oblasti kybernetickej bezpečnosti vrátane patentu na technológiu, ktorá umožňuje systémom umelej inteligencie obrátiť pozornosť na hackerov s cieľom potlačiť ich útoky. Táto technológia môže podstatne znížiť bezpečnostné riziká spojené s podvodnými e-mailmi typu "phishing" a inými útokmi.Pracovníci IBM tiež získali patenty na významné vynálezy v oblasti kvantovej výpočtovej techniky, vrátane nového spôsobu zlepšenia schopností kvantového počítača získavať a uchovávať informácie - inak známe ako "vernosť čítania signálu", čo môže viesť k vyššej efektívnosti komponentov potrebných na vytvorenie kvantového počítačového systému.Ďalšie patentované inovácie od vynálezcov IBM v roku 2017 zahŕňajú: