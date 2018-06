IBM výrazne posilňuje svoje cloudové služby

najväčšia verejne obchodovaná nadnárodná ropná spoločnosť ExxonMobil na IBM Cloude založila svoju mobilnú aplikáciu Speedpass+™ vyvinutú v IBM Services. Aplikácia Speedpass+™ je k dispozícii vodičom na viac ako 11 000 benzínových staniciach Exxon a Mobil po celých Spojených štátoch amerických.



O IBM

Spoločnosť IBM je jednou z najväčších IT spoločností na svete a pod názvom International Business Machines poskytuje svojim klientom vo vyše 170 krajinách sveta široké portfólio inovatívnych produktov a služieb v oblasti informačných technológií. Na Slovensku spoločnosť IBM aktívne pôsobí od roku 1990.



Samostatná pobočka IBM Slovensko s. r. o. bola založená 7. decembra 1992. Hlavné sídlo IBM Slovensko sa nachádza v Bratislave s pobočkami v Banskej Bystrici a Košiciach.



Organizačnou zložkou IBM Slovensko je aj Klientské inovačné centrum, ktoré sa zameriava na poskytovanie IT služieb a podporné činnosti pri realizácii IT projektov. Je zároveň súčasťou globálnej siete klientskych inovačných centier IBM. Spoločnosť IBM Slovensko dodáva svojim zákazníkom integrované, flexibilné a efektívne riešenia, ktoré ponúka prostredníctvom širokej siete predajcov, ako aj obchodných partnerov.







HANOVER, BRATISLAVA 15. júna (WBN/PR) - Spoločnosť IBM oznámila, že plánuje po celej Severnej Amerike, Európe, Ázii a Tichomorí otvoriť 18 nových zón dostupnosti pre IBM Cloud a výrazne tak posilniť svoje cloudové služby.Ďalším významným míľnikom je prechod kľúčových aktivít spoločností ExxonMobil, Bausch + Lomb a Westpac do IBM Cloudu:„Naše dlhoročné investície do rozvoja cloudu a rastúca klientská základňa stojí za súčasným trendom, keď firmy čoraz častejšie vyhľadávajú hybridné cloudové prostredia, ktoré ponúkajú špičkové nástroje vrátane umelej inteligencie, analytiky, internetu vecí a blockchainu. Firmy sa snažia vďaka týmto technológiám získať konkurenčnú výhodu a vyťažiť z nich maximum," hovorí David Kenny, viceprezident IBM pre služby Watson a cloudovú platformu.IBM Cloud navyše zvyšuje svoj potenciál a prináša 18 nových zón dostupnosti v európskych (Nemecko a Veľká Británia), ázijsko-pacifických (Tokyo a Sydney) a severoamerických (Washington, DC a texaský Dallas) centrách IBM. Zóna dostupnosti je izolovaná cloudová inštancia vnútri oblasti pokrytej dátovým centrom, ktoré má nezávislé napájanie, chladenie a sieťové prepojenie pre efektívnejšie riešenie prípadných porúch.Aj keď je IBM Cloud dostupný už takmer na 60 miestach, teraz v týchto kľúčových centrách ponúka ešte viac služieb a vyššiu kapacitu. Klienti budú navyše mať možnosť vytvárať pomocou služby IBM Cloud Kubernetes klastre pokrývajúci niekoľko zón dostupnosti. To im zjednoduší spúšťanie a správu aplikácií v kontajneroch a prinesie ucelenejší prístup k práci.Celosvetová dostupnosť cloudových služieb IBM hrá čím ďalej dôležitejšiu úlohu, pretože klienti chcú mať nad svojimi dátami väčšiu kontrolu aj kvôli sprísňujúcim sa požiadavkám na ich ochranu.Najväčšie svetovej spoločnosti už teraz ťažia z dlhodobého prísunu investícií zo strany IBM do verejných, súkromných a lokálnych cloudových prostredí. Popredná francúzska banka Crédit Mutuel napríklad v máji oznámila, že vo všetkých oblastiach svojich aktivít, od spotrebiteľských úverov cez poistenie až po platobné nástroje a riziká začína využívať platformu IBM Watson.Viac informácií nájdete: Tu